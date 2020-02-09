Дженнаро Гаттузо: «Наполи» эмоционально неустойчив

В 23-м туре чемпионата Италии «Наполи» уступил «Лечче» со счетом 2:3. Главный тренер неаполитанцев Дженнаро Гаттузо считает, что главная проблема его команды в том, что «при первых знаках сопротивления, она теряет уверенность».
«Можно транжирить голевые шансы, но беда в то, что эта команда – эмоционально неустойчива, – заявил Гаттузо в интервью Sky Sport Italia. – За Джанлукой Лападулой постоянно следили три наших защитника, тем не менее он забил дважды, спокойно принимая мяч. Мы были слишком пассивны в обороне, а сыграй надежно, то даже без собственных голов хотя бы получили бы ничью 0:0.
Я пытался выиграть матч, выпуская на замены дополнительных атакующих игроков, но нам не хватало резкости и организованности. Потому-то мы не приняли никакого вреда сопернику. Прямо сейчас это наша главная проблема.
Нужно сесть всем вместе и посмотреть эту игру, чтобы разобраться как создавать опасность. В первые 30 минут у нас было пять или даже шесть голевых шансов, но при первых знаках сопротивления мы теряем уверенность».
«Наполи» опустился на 11-место в турнирной таблице, оставшись с 30 очками. 16 февраля команда Гаттузо сыграет в гостях с «Кальяри».
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