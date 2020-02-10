«Интер» вырвал победу у «Милана», уступая по ходу встречи в два мяча Поединок прошел на стадионе «Сан-Сиро».

Футболисты «Интера» нанесли поражение игрокам «Милана» в матче 23-го тура чемпионата Италии – 4:2.

По итогам первого тайма «россонери» вели в счете – 2:0. Один из мячей забил Златан Ибрагимович. Он же отдал голевой пас на Анте Ребича.

Во второй половине поединка «Интер» отправил в ворота соперника четыре мяча. Отличились Марсело Брозович, Матиас Весино, а также Стефан де Врей и Ромелу Лукаку.

Таким образом, команда Антонио Конте сместила «Ювентус» с первого места, набрав 54 очка. В активе «Милана» – 32 очка и 10-я позиция.

Серия А. 23-й тур

«Интер» – «Милан» – 3:2 (0:2)

Голы: 0:1 – 40 Ребич, 0:2 – 45 Ибрагимович, 1:2 – 51 Брозович, 2:2 – 53 Весино, 3:2 – 70 де Врей, 4:2 – 90 Лукаку.

«Интер»: Паделли, Годин, Шкриньяр, де Врей, Янг, Брозович, Барелла, Кандрева (Мозес, 80), Весино, Санчес (Эриксен, 72), Лукаку.

«Милан»: Доннарумма, Тео, Романьоли, Кьер, Конти, Беннасер, Кессиэ (Лукас Пакета, 81), Кастильехо (Рафаэл Леау, 80), Чалханоглу, Ибрагимович, Ребич (Бонавентура, 84).

Предупреждения: Весино (47), Барелла (55), Шкриньяр (55), Кессиэ (62), Конти (79).