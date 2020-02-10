Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /html/sovsport.ru/www/templates/sovsport/obj/material.php on line 73
Гол Лангле помог «Барселоне» обыграть «Бетис» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 февраля 2020 01:02ФутболГичунцев Артур

Гол Лангле помог «Барселоне» обыграть «Бетис»

Встреча прошла в Севилье.

Действующий чемпион Испании «Барселона» обыграла в гостях «Бетис» в матче 23-го тура примеры – 3:2.

В составе победителей отличились Френки де Йонг, Серхио Бускетс и Клеман Лангле. У хозяев по голу забили Серхио Каналес и Набиль Фекир.

После этой встречи каталонский клуб занимает 2-е место в таблице, набрав 49 очков. У «Бетиса» – 28 очков и 13-я позиция.

Примера. 23-й тур

«Бетис» – «Барселона» – 2:3 (2:2)

Голы: 1:0 – 6, пенальти Каналес, 1:1 – 9 де Йонг, 2:1 – 26 Фекир, 2:2 – 45 Бускетс, 2:3 – 72 Лангле.

«Бетис»: Роблес, Манди, Бартра, Эмерсон, Морено, Вильям Карвалью (Хоакин, 70), Каналес, Аленья, Родригес (Тельо, 86), Фекир, Иглесиас (Морон, 62).

«Барселона»: тер Стеген, Умтити, Лангле, Фирпо (Альба, 57), Серджи Роберто, Видаль (Артур, 57), Бускетс, де Йонг, Семеду, Гризманн (Ракитич, 89), Месси.

Предупреждения: Лангле (5), Серджи Роберто (29), Видаль (32), Эмерсон (36), Манди (45), Бускетс (57), Родригес (72), Фекир (76).

Удаления: Фекир (76), Лангле (79).

Шевченко избила американку, Джонса освистала публика. Что было на турнире UFC 247 (видео) В Хьюстоне (США) состоялся турнир UFC 247, в рамках которого прошли два титульных поединка. В одном из них было полное доминирование Валентины Шевченко, в другом — очень спорное решение судей. 09.02.2020 11:03 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Джон Джонс: Готов поставить деньги на победу Хабиба в реванше с Конором Комментатор UFC: Рейес провел невероятный бой. Судьи проявили неуважение Дуэйн Джонсон: Чертовски крутой бой от Рейеса, однажды он станет великим чемпионом
Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian Open В финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России. 01.02.2020 16:45 Теннис Мысин Николай
Соболев помог «Спартаку» снова стать королем Дохи Гол новобранца помог красно-белым вырвать волевую победу у «Партизана» и второй год подряд выиграть зимний межсезонный турнир в Катаре. 08.02.2020 16:29 Футбол Мощенко Захар
Максим Мамин: Мы могли обыграть каждого соперника на Евротуре Форвард сборной России Максим Мамин о своем впечатлении от шведского этапа Евротура. 09.02.2020 19:52 Хоккей Кузютина Елена
Еще по теме:
Сборная Швеции вышла в лидеры Еврохоккейтура, победив команду Финляндии Вячеслав Быков: Нельзя в сборной искусственно создавать места для молодых хоккеистов Владимир Плющев: Впечатления от сборной России не очень, порадовал только Бобков
Артем Дзюба: Перед новым годом звонили от Моуринью. «Зенит» не отпустил Приводим выдержки из интервью лидера сборной России и питерского клуба телеканалу «Россия-24». 09.02.2020 20:02 Футбол
Старых – пример для остальных. Ирина – восьмая в индивидуалке в Поклюке Лучшей из россиянок в первой гонке очередного этапа Кубка мира стала Ирина Старых, показавшая восьмой результат. Правда, если со стрельбой у наших девушек более-менее нормально, то скорость оставляет желать лучшего. 24.01.2020 20:00 Биатлон Мысин Николай
Пустит ли Буянова Даниеляна на ЧМ? Обзор событий недели Нельзя не вернуться к чемпионату Европы в Граце, завершившемуся полным триумфом российских фигуристов. Плюс за океаном в эти дни тоже было кое-что интересное. 27.01.2020 19:15 Фигурное катание Тигай Лев
Хабиб Нурмагомедов: Нас с Федором сравнивать нельзя. Я бы поставил его на первое место Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов дал пресс-конференцию после турнира «Каспий 2020» для незрячих футболистов. 03.02.2020 19:13 ММА Ващенко Сергей
Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев
«Триумф российских фигуристов в день рождения великого Жука и благодаря ему» Обозреватель «Советского спорта» Сергей Шахрай подвел итоги ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 26.01.2020 15:45 Фигурное катание Волохов Юрий
Новости
01:55 Хоккей «Баффало» на своем льду уступил «Анахайму»
01:20 Футбол «ПСЖ» одолел «Лион» в матче чемпионата Франции
01:02 Футбол Гол Лангле помог «Барселоне» обыграть «Бетис»
00:47 Футбол «Интер» вырвал победу у «Милана», уступая по ходу встречи в два мяча
00:27 ММА Джон Джонс: Готов поставить деньги на победу Хабиба в реванше с Конором
00:10 Баскетбол «Автодор» с новым тренером в матче против «Зеленой-Гуры» потерпел седьмое поражение кряду
23:42 Футбол Дженнаро Гаттузо: «Наполи» эмоционально неустойчив
23:37 Футбол «Интер» – «Милан». Ибрагимович забил гол и отдал голевой пас
23:20 Футбол В четвертьфинале Кубка Германии «Бавария» сыграет с «Шальке»
23:15 Футбол Смолов опубликовал фотографию из раздевалки «Сельты» после победы над «Севильей»
23:07 Хоккей «Детройт» обыграл «Бостон», худшая команда НХЛ одолела лидера регулярного чемпионата
22:59 Футбол Мостовой – об игре Смолова в матче с «Севильей»: Искал себя, но не смог этого сделать
22:44 Футбол Виктор Гончаренко: Пока трансферное окно открыто, все может быть
22:43 Футбол АЕК Карреры обыграл «Панатинаикос»
22:30 Футбол «Сельта» обыграла «Севилью» и выбралась из зоны вылета, Смолов впервые вышел в стартовом составе
22:11 Футбол Виктор Гончаренко: Игра с «Зенитом» поможет ЦСКА трезво оценить свое состояние
22:09 Футбол «Интер» – «Милан». Составы команд
21:59 Футбол «Лацио» в гостях обыграл «Парму» и обошел «Интер» в турнирной таблице
21:56 Футбол «Бавария» сыграла вничью с «РБ Лейпциг», прервав свою серию из шести побед
21:54 Футбол Бензема вышел на первое место по количеству голевых передач в истории «Реала»
Московские терапевты: «Никакой эпидемии коронавируса в России нет и близко!»
«Миллионеры всё не могут договориться»: политологи о ситуации вокруг «Амурстали»
Задержание министра, смерть главы администрации, карантин: итоги недели в Карелии
Что известно об институте, где произошел радиоактивный выброс
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика