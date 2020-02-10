Гол Лангле помог «Барселоне» обыграть «Бетис» Встреча прошла в Севилье.

Действующий чемпион Испании «Барселона» обыграла в гостях «Бетис» в матче 23-го тура примеры – 3:2.

В составе победителей отличились Френки де Йонг, Серхио Бускетс и Клеман Лангле. У хозяев по голу забили Серхио Каналес и Набиль Фекир.

После этой встречи каталонский клуб занимает 2-е место в таблице, набрав 49 очков. У «Бетиса» – 28 очков и 13-я позиция.

Примера. 23-й тур

«Бетис» – «Барселона» – 2:3 (2:2)

Голы: 1:0 – 6, пенальти Каналес, 1:1 – 9 де Йонг, 2:1 – 26 Фекир, 2:2 – 45 Бускетс, 2:3 – 72 Лангле.

«Бетис»: Роблес, Манди, Бартра, Эмерсон, Морено, Вильям Карвалью (Хоакин, 70), Каналес, Аленья, Родригес (Тельо, 86), Фекир, Иглесиас (Морон, 62).

«Барселона»: тер Стеген, Умтити, Лангле, Фирпо (Альба, 57), Серджи Роберто, Видаль (Артур, 57), Бускетс, де Йонг, Семеду, Гризманн (Ракитич, 89), Месси.

Предупреждения: Лангле (5), Серджи Роберто (29), Видаль (32), Эмерсон (36), Манди (45), Бускетс (57), Родригес (72), Фекир (76).

Удаления: Фекир (76), Лангле (79).