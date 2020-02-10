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Конте - после победы над «Миланом»: Этот вечер поможет «Интеру» стать командой - Советский спорт
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10 февраля 2020 06:32ФутболНечаев Юрий

Конте - после победы над «Миланом»: Этот вечер поможет «Интеру» стать командой

Черно-синие возглавили турнирную таблицу чемпионата Италии.

Главный тренер «Интера» Антонио Конте не скрывал эмоций после волевой победы в миланском дерби.

«Это была особенная ночь для нас. После первого тайма у нас были реальные проблемы. Но потом мы вернули баланс, поняли, где и что нам нужно улучшить. Мне не нужно было много говорить в перерыве. В трудных ситуациях каждый должен сам все понимать и брать на себя ответственность. На мне лежала большая доля ответственности за счет 0:2 к перерыву. Нужно запомнить этот вечер, это поможет нам стать командой и справляться с подобными трудностями в будущем», - цитирует Конте Sky Sport Italia.

Напомним, вчера футболисты «Интера» нанесли поражение игрокам «Милана» в матче 23-го тура чемпионата Италии со счетом 4:2.

По итогам первого тайма «россонери» вели в счете 2:0. Один из мячей забил Златан Ибрагимович. Он же отдал голевой пас на Анте Ребича.

Во второй половине поединка «Интер» отправил в ворота соперника четыре мяча. Отличились Марсело Брозович, Матиас Весино, Стефан де Врей и Ромелу Лукаку.

Таким образом, команда Конте набрал 54 очка и догнала «Ювентус», а по дополнительным показателям сместила туринцев с первого места. В активе «Милана» – 32 очка и 10-я позиция.

17 февраля «Интер» сыграет в гостях против «Лацио», а днем позже «Милан» примет «Торино».

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