Златан Ибрагимович: Во втором тайме матча против «Интера» «Милан» перестал играть Красно-черные потерпели поражение в миланском дерби.

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович подвел итоги матча против «Интера».

«В перерыве сказали себе, что первые 15 минут второго тайма будут решающими, и за эти 15 минут пропустили два гола. Мы перестали играть, команда перестала верить, давить. Все рухнуло после перерыва. Многое зависит от опыта. Вы должны знать, как контролировать матч при счете 2:0. Я ожидал большего от «Интера», в первом тайме они не выглядели командой, достойной второго места», - приводит слова форварда Football Italia.

Напомним, вчера футболисты «Интера» нанесли поражение игрокам «Милана» в матче 23-го тура чемпионата Италии со счетом 4:2. По итогам первого тайма «россонери» вели в счете 2:0. Один из мячей забил Ибрагимович. Он же отдал голевой пас на Анте Ребича. Во второй половине поединка «Интер» отправил в ворота соперника четыре мяча. Отличились Марсело Брозович, Матиас Весино, Стефан де Врей и Ромелу Лукаку.

Таким образом, команда Конте набрал 54 очка и догнала «Ювентус», а по дополнительным показателям сместила туринцев с первого места. В активе «Милана» – 32 очка и 10-я позиция.

17 февраля «Интер» сыграет в гостях против «Лацио», а днем позже «Милан» примет «Торино».