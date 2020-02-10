Мужская сборная Бразилии по футболу пробилась на Олимпиаду-2020

В рамках квалификационного турнира Олимпиады-2020 в Токио состоялась встреча между командами Бразилии и Аргентины.
Уверенную победу одержали бразильцы со счетом 3:0. В составе победителей отличились Матеус Кунья (дважды) и Паулиньо.
Таким образом, сборные Аргентины и Бразилии набрали шесть и пять очков соответственно и пробились на Олимпиаду в Токио.
Участие в мужском футбольном турнире ОИ-2020 также примут команды Японии, Франции, Германии, Испании, Румынии, Новой Зеландии, Египта, Кот-д»Ивуара, ЮАР, Саудовской Аравии, Южной Кореи и Австралии. Еще две сборные отберутся из зоны КОНКАКАФ.
Квалификация ОИ-2020
Мужчины. Южная Америка
Бразилия U23 — Аргентина U23 — 3:0 (2:0)
Голы: Паулиньо, 13 — 1:0; Кунья, 30 — 2:0; Кунья, 55 — 3:0.