Мужская сборная Бразилии по футболу пробилась на Олимпиаду-2020 Бразильцы являются действующими олимпийскими чемпионами.

В рамках квалификационного турнира Олимпиады-2020 в Токио состоялась встреча между командами Бразилии и Аргентины.

Уверенную победу одержали бразильцы со счетом 3:0. В составе победителей отличились Матеус Кунья (дважды) и Паулиньо.

Таким образом, сборные Аргентины и Бразилии набрали шесть и пять очков соответственно и пробились на Олимпиаду в Токио.

Участие в мужском футбольном турнире ОИ-2020 также примут команды Японии, Франции, Германии, Испании, Румынии, Новой Зеландии, Египта, Кот-д»Ивуара, ЮАР, Саудовской Аравии, Южной Кореи и Австралии. Еще две сборные отберутся из зоны КОНКАКАФ.

Квалификация ОИ-2020

Мужчины. Южная Америка

Бразилия U23 — Аргентина U23 — 3:0 (2:0)

Голы: Паулиньо, 13 — 1:0; Кунья, 30 — 2:0; Кунья, 55 — 3:0.