Ромело Лукаку: Менталитет этого «Интера» - отказ сдаваться и желание побеждать Черно-синие возглавили турнирную таблицу чемпионата Италии.

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку считает, что его команда заслуженно победила в миланском дерби.

«Мы предоставили «Милану» слишком много пространства в первом тайме. Вторая половина матча была великолепной. Мы играли с другой интенсивностью, в итоге заслужили победу. Первый тайм был тяжелым, но все видели менталитет этого «Интера» - отказ сдаваться и желание победить. Все это благодаря моим товарищам по команде, тренеру и его штабу», - цитирует бельгийца Football Italia.

Напомним, вчера футболисты «Интера» нанесли поражение игрокам «Милана» в матче 23-го тура чемпионата Италии со счетом 4:2. По итогам первого тайма «россонери» вели в счете 2:0. Один из мячей забил Златан Ибрагимович. Он же отдал голевой пас на Анте Ребича. Во второй половине поединка «Интер» отправил в ворота соперника четыре мяча. Отличились Марсело Брозович, Матиас Весино, Стефан де Врей и Лукаку.

Таким образом, команда Конте набрал 54 очка и догнала «Ювентус», а по дополнительным показателям сместила туринцев с первого места. В активе «Милана» – 32 очка и 10-я позиция.

17 февраля «Интер» сыграет в гостях против «Лацио», а днем позже «Милан» примет «Торино».