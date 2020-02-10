Полузащитник сборной Узбекистана Урунов стал игроком «Уфы» (фото) - Советский спорт
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10 февраля 2020 09:39ФутболНечаев Юрий

Полузащитник сборной Узбекистана Урунов стал игроком «Уфы» (фото)

Уфимцы продолжают подготовку ко второй части сезона.

Полузащитник сборной Узбекистана Остон Урунов подписал долгосрочный контракт с «Уфой».

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Последним клубом Урунова был «Локомотив» из Ташкента, за который он провел 13 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

В послужном списке 19-летнего футболиста три матча в составе сборной Узбекистана.

«Уфа» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. После 19 игр в активе команды 25 очков. 1 марта уфимцы сыграют в гостях против «Краснодара».

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