Полузащитник сборной Узбекистана Урунов стал игроком «Уфы» (фото) Уфимцы продолжают подготовку ко второй части сезона.

Полузащитник сборной Узбекистана Остон Урунов подписал долгосрочный контракт с «Уфой».

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Полузащитник сборной Узбекистана подписал контракт с ФК «Уфа»!https://t.co/XDo36fmSJN pic.twitter.com/LjklsPexNR — ФК УФА (@UfaFc) February 10, 2020

Последним клубом Урунова был «Локомотив» из Ташкента, за который он провел 13 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

В послужном списке 19-летнего футболиста три матча в составе сборной Узбекистана.

«Уфа» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. После 19 игр в активе команды 25 очков. 1 марта уфимцы сыграют в гостях против «Краснодара».