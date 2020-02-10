Ханс-Дитер Флик: Ничья - справедливый исход матча «Баварии» и «РБ Лейпциг» Обе команды продолжают борьбу за победу в чемпионате Германии.

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик признал, что ничья стала справедливым итогом матча против «РБ Лейпциг».

«Нужно честно признать, что ничья - справедливый исход. В первом тайме мы были лучше. После перерыва уверенность в нашей игре немного упала. Мы допускали ошибки, подпускали соперника к своим воротам и можем быть довольны тем, что не пропустили. Впереди сложный путь до того, чтобы стать чемпионом. Но это именно то, чего все хотят - захватывающая борьба за титул», - цитирует Флика официальный сайт «Баварии».

Напомним, в 21-м туре чемпионата Германии лидеры турнира «Бавария» и «РБ Лейпциг» сыграли вничью 0:0. Безголевой матч прервал серию мюнхенского клуба из шести побед подряд.

«Бавария» продолжает лидировать в чемпионате Германии, набрав 43 очка в 21 туре. «РБ Лейпциг» отстает на одно очко.

15 февраля «РБ Лейпциг» примет «Вердер». 16 февраля «Бавария» сыграет в гостях с «Кельном».