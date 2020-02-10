Мануэль Нойер: В настоящий момент не ведем переговоров с «Баварией» о продлении контракта - Советский спорт
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10 февраля 2020 10:19ФутболНечаев Юрий

Мануэль Нойер: В настоящий момент не ведем переговоров с «Баварией» о продлении контракта

Действующее соглашение игрока с клубом истекает летом 2021 года.

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер сообщил, что рассчитывает продолжить карьеру в мюнхенском клубе.

«Я планирую выступать за «Баварию». Летом к нам присоединится Александр Нюбель, однако мой договор рассчитан до 2021 года. Поэтому у меня будет достаточно времени, чтобы все обговорить с боссами. В настоящий момент мы не ведем никаких переговоров о продлении», - передает слова Нойера Kicker.

Напомним, Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. Всего он провел за клуб 367 матчей.

В составе мюнхенцев 33-летний футболист выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира, чемпионат Германии (семь раз) и Кубок страны (четыре раза).

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