Юлиан Нагельсманн: И «Бавария», и «РБ Лейпциг», могут быть удовлетворены ничьей Обе команды продолжают борьбу за победу в чемпионате Германии.

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн подвел итоги матча чемпионата Германии против «Баварии».

«Это была хорошая игра. В начале встречи у нас были проблемы, но потом мы лучше вошли в игру и во втором тайме очень хорошо и очень смело оборонялись. До 70-й минуты мы могли забить два или три мяча, но и «Бавария» тоже. Это справедливая ничья, обе команды могут быть удовлетворены исходом», - цитирует тренера официальный сайт «Баварии».

Напомним, в 21-м туре чемпионата Германии лидеры турнира «Бавария» и «РБ Лейпциг» сыграли вничью 0:0. Безголевой матч прервал серию мюнхенского клуба из шести побед подряд.

«Бавария» продолжает лидировать в чемпионате Германии, набрав 43 очка в 21 туре. «РБ Лейпциг» отстает на одно очко.

15 февраля «РБ Лейпциг» примет «Вердер». 16 февраля «Бавария» сыграет в гостях с «Кельном».