Онана может продолжить карьеру в «Челси»

Вратарь «Аякса» Андре Онана может продолжить карьеру в Англии.
Как сообщает Voetbalnieuws, в услугах игрока заинтересован «Челси». По информации источника, главного тренера лондонского клуба Фрэнка Лэмпарда не устраивает игра Кепы Аррисабалаги и Онана рассматривается как один из вариантов замены испанцу.
23-летний камерунский голкипер является воспитанником «Барселоны». С 2015 года он выступает за «Аякс». Всего в составе амстердамского клуба он провел 171 матч, в которых пропустил 151 гол.
В послужном списке Онаны 15 матчей в составе сборной Камеруна.
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