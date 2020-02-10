Онана может продолжить карьеру в «Челси» Контракт голкипера с «Аяксом» рассчитан до июня 2022 года.

Вратарь «Аякса» Андре Онана может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает Voetbalnieuws, в услугах игрока заинтересован «Челси». По информации источника, главного тренера лондонского клуба Фрэнка Лэмпарда не устраивает игра Кепы Аррисабалаги и Онана рассматривается как один из вариантов замены испанцу.

23-летний камерунский голкипер является воспитанником «Барселоны». С 2015 года он выступает за «Аякс». Всего в составе амстердамского клуба он провел 171 матч, в которых пропустил 151 гол.

В послужном списке Онаны 15 матчей в составе сборной Камеруна.