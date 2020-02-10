Миодраг Божович: Надеемся приобрести еще одного-двух новых футболистов Самарцы продолжают подготовку ко второй части сезона.

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович сообщил, что клуб могут пополнить один-два новых футболиста.

«Надеемся, что сможем приобрести еще одного нового игрока, возможно, двух. Но, даже если не получится, это не станет катастрофой», - приводит слова специалиста пресс-служба клуба.

Добавим, что с 13 по 22 февраля »Крылья» проведут заключительный зимний сбор в Испании.

Напомним, после 19 сыгранных туров «Крылья Советов» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 18 очков. В последних пяти матчах перед зимней паузой самарцы потерпели четыре поражения и один раз сыграли вничью. 28 февраля «Крылья» на своем поле примут «Оренбург».