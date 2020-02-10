«Интер» подпишет Вивиано из-за травмы Хандановича Голкипер является свободным агентом.

«Интер» подпишет контракт с итальянским голкипером Эмилиано Вивиано.

Как сообщает Corriere dello Sport, решение пригласить опытного игрока вызвано травмой, полученной основным вратарем команды Самиром Хандановичем. В последних матчах ворота миланцев защищал Даниэле Паделли.

Вивиано является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего голкипера был «СПАЛ», за который он отыграл 17 матчей в чемпионате Италии.

Футболист выступал за такие команды, как «Брешиа», «Сампдория», «Болонья», «Фиорентина» и др. В послужном списке игрока шесть матчей в составе сборной Италии.

«Интер» продолжает борьбу за победу в чемпионате Италии. После 23 туров миланцы вместе с «Ювентусом» возглавляют турнирную таблицу первенства. Обе команды набрали по 54 очка.

17 февраля «Интер» сыграет в гостях против «Лацио».