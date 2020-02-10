«Интер» подпишет Вивиано из-за травмы Хандановича

«Интер» подпишет контракт с итальянским голкипером Эмилиано Вивиано.
Как сообщает Corriere dello Sport, решение пригласить опытного игрока вызвано травмой, полученной основным вратарем команды Самиром Хандановичем. В последних матчах ворота миланцев защищал Даниэле Паделли.
Вивиано является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего голкипера был «СПАЛ», за который он отыграл 17 матчей в чемпионате Италии.
Футболист выступал за такие команды, как «Брешиа», «Сампдория», «Болонья», «Фиорентина» и др. В послужном списке игрока шесть матчей в составе сборной Италии.
«Интер» продолжает борьбу за победу в чемпионате Италии. После 23 туров миланцы вместе с «Ювентусом» возглавляют турнирную таблицу первенства. Обе команды набрали по 54 очка.
17 февраля «Интер» сыграет в гостях против «Лацио».
Воздушный поцелуй от Экхофф. Норвежка выиграла гонку преследования Лидер Кубка мира норвежка Тириль Экхофф упрочила свои позиции в общем зачете. 19.01.2020 15:30 Биатлон Чикирис Олег Ни Медведева, ни Рублева. Даниил и Андрей оступились в четвертом круге в Мельбурне Мы ждали на Australian Open российский четвертьфинал, в котором могли встретиться Андрей Рублев и Даниил Медведев. В итоге же не дождались на этой стадии никого. Рублев уступил Александру Звереву. Медведев – Станисласу Вавринке. 27.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай Соболев помог «Спартаку» снова стать королем Дохи Гол новобранца помог красно-белым вырвать волевую победу у «Партизана» и второй год подряд выиграть зимний межсезонный турнир в Катаре. 08.02.2020 16:29 Футбол Мощенко Захар Мухумат Вахаев: Все детство – это взрывы и стрельба Бывший чемпион ACB в тяжелом весе Мухумат Вахаев рассказал о предстоящем поединке за титул чемпиона ACA c Евгением Гончаровым, а также рассказал о голодном детстве во времена войны в Чечне и о любви к рыбалке. 29.01.2020 11:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил Как выбирали Прядкина и почему Шомуродов подорожал на 333%. Анонс свежего «ССФ» Во вторник, 11 февраля появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы. 10.02.2020 14:00 Футбол Анисимов Вадим Отмучились… Россиянки – лишь 11-е в эстафете Женская сборная России провалила эстафету в Рупольдинге. При хорошей стрельбе (всего шесть доппатронов), наша четверка не попала в топ-10. Причина – отсутствие скорости. У всех без исключения спортсменок. 17.01.2020 19:30 Биатлон Мысин Николай Панарин промолчал. «Рейнджерс» спасли Бучневич и Шестеркин Состоявшийся пятого февраля очередной игровой день НХЛ составлял из себя всего два матча. 06.02.2020 07:45 Хоккей Трофименко Кирилл Фуркад не даст Бе понянчиться с сыном. В Рупольдинге француз снова опередил всех 5-й этап Кубка мира начался с победы в спринте Мартена Фуркада, который упрочил свое лидерство в общем зачете. Лучший из россиян Александр Логинов – 11-й. 16.01.2020 19:00 Биатлон Тигай Лев Спортивный директор как явление Желько Бувач в «Динамо»: что будет? 07.02.2020 11:30 Футбол Яременко Николай Кихира способна дать нашим бой на ЧМ. Что показал чемпионат «остального мира» Сегодня утром в Сеуле завершился чемпионат четырех континентов. Сравниваем его результаты с недавним ЧЕ-2020 – с прицелом на предстоящее мировое первенство. 09.02.2020 14:57 Фигурное катание Тигай Лев