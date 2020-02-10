Леонардо: Я не понимаю, как можно называть Мбаппе разбалованным ребенком

– Я наслышан о том, что говорит Мбаппе, о его характере. Мне из-за этого некомфортно. Когда он покидает поле и начинает разговаривать с тренером. Хорошо, он виноват. Эту ситуацию можно уладить. Я не понимаю, как можно называть его разбалованным ребенком. Килиан – восхитительный человек и фантастический игрок, – цитирует Леонардо Goal.com.
Напомним, что Мбаппе остался недоволен своей заменой на 68-й минуте встречи 22-го тура против «Монпелье» (5:0) и вступил в перепалку с главным тренером команды Томасом Тухелем. После этого конфликта стали появляться слухи о том, что француз летом покинет клуб. В частности, СМИ связывают его с переходом в «Ливерпуль» или «Реал».
В этом сезоне на счету 21-летнего нападающего 27 матчей, в которых он отметился 23 голами и 13 ассистами.
«ПСЖ» продолжает уверенно лидировать в чемпионате Франции, набрав 61 очко в 24 матчах.
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