Серб Прийович может заменить Смолова в «Локомотиве» Бывший нападающий «Легии» и ПАОКа Александар Прийович интересен «Локомотиву», сообщает Sport24.ru.

Отмечается, что 29-летний серб входит в шорт-лист московского клуба, который на данный момент пытается найти замену ушедшему в «Сельту» на правах аренды Федору Смолову.

В своей карьере Прийович выступал за такие команды как «Легия», ПАОК, «Парма», «Сьон», «Лозанна» и «Тромсе». Крайним клубом для форварда стал саудовский «Аль-Иттихад», купивший игрока в январе прошлого года за 10 миллионов евро. Он принял участие в 27 матчах, забив 12 голов и отдав пять ассистов.

Также на счету Прийовича 13 матчей в составе сборной Сербии (2 гола).

Ранее сообщалось, что атакующую линию «Локомотива» могут усилить форварды Умар Ниасс («Эвертон») и Матей Выдра («Бернли»).