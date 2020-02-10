Куртуа – лучший игрок чемпионата Испании в январе Бельгиец выступает за мадридский клуб с августа 2018 года.

Пресс-служба чемпионата Испании объявила о том, что голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа признан лучшим игроком января.

Отметим, что в прошлом месяце 27-летний бельгиец провел три матча в чемпионате, пропустив лишь один гол против «Севильи» (2:1). Встречи против «Хетафе» (3:0) и «Вальядолида» (1:0) завершились «сухими» победами мадридцев.

🏆 ¡@thibautcourtois es el Mejor Jugador del Mes de enero en #LaLigaSantander!



📝 Sus paradas para llevar al @realmadrid a lo más alto, CLAVES: https://t.co/xz6pZKbrhU pic.twitter.com/UZ3RSU6cMN — LaLiga (@LaLiga) February 10, 2020

Вратарь получит свой приз перед началом домашнего матча в рамках 24-го тура против «Сельты», который состоится 16 февраля в 23.00 по московскому времени.

В этом сезоне Куртуа провел 20 матчей в примере, пропустив 11 голов и 11 раз сохранив ворота в неприкосновенности. Его команда занимает первое место в турнирной таблице, набрав 52 очка в 23 матчах.