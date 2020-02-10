СПАЛ уволил Семпличи и назначил Ди Бьяджо

Официальный сайт СПАЛа объявил о том, что команду покидает ее главный тренер Леонардо Семпличи.
Данное решение было принято в связи с неудовлетворительными результатами клуба в нынешнем сезоне чемпионата Италии – подопечные Семпличи занимают последнее место в турнирной таблице, набрав 15 очков в 23 турах, отставая от спасительной 17-й позиции на семь очков. К тому же команда забила 17 голов, что является худшим показателем в лиге.
52-летний специалист возглавлял СПАЛ с 2014 года. Тогда команда играла в серии С. За три года он смог вывести клуб в высший дивизион. В двух сезонах он занял с командой 17-е и 13-е места.
Отметим, что новым тренером до лета стал бывший тренер молодежной сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо. Первую тренировку с командой 48-летний специалист проведет сегодня. Официальная презентация тренера и его штаба состоится 11 февраля.
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