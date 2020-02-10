СПАЛ уволил Семпличи и назначил Ди Бьяджо - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 февраля 2020 16:07ФутболКорегин Владислав

СПАЛ уволил Семпличи и назначил Ди Бьяджо

Команда идет на последнем месте в серии А.

Официальный сайт СПАЛа объявил о том, что команду покидает ее главный тренер Леонардо Семпличи.

Данное решение было принято в связи с неудовлетворительными результатами клуба в нынешнем сезоне чемпионата Италии – подопечные Семпличи занимают последнее место в турнирной таблице, набрав 15 очков в 23 турах, отставая от спасительной 17-й позиции на семь очков. К тому же команда забила 17 голов, что является худшим показателем в лиге.

52-летний специалист возглавлял СПАЛ с 2014 года. Тогда команда играла в серии С. За три года он смог вывести клуб в высший дивизион. В двух сезонах он занял с командой 17-е и 13-е места.

Отметим, что новым тренером до лета стал бывший тренер молодежной сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо. Первую тренировку с командой 48-летний специалист проведет сегодня. Официальная презентация тренера и его штаба состоится 11 февраля.

Шестеркин едва не оформил первый «сухарь». «Рейнджерс» победили (видео) Очередной игровой день НХЛ включал в себя пять матчей. 10.02.2020 07:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Еще по теме:
Дарюс Каспарайтис: То, что сейчас делает Овечкин - это невероятно Главный тренер «Рейнджерс»: Играть будет тот вратарь, кто делает это хорошо Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ
Антирекорд побили. Падаем дальше? У России нет медалей уже 26 гонок подряд Последняя гонка перед чемпионатом мира закончилась так же, как 25 предыдущих – сборная России осталась без наград. Три наши девушки в женском масс-старте финишировали дружной группой. На 19-м, 20-м и 21-м местах. 26.01.2020 19:45 Биатлон Мысин Николай
Подарок Смолову на 30-летие. Первую победу в «Сельте» ему принесли Аспас и Систо Российский нападающий впервые вышел в основе «Сельты», но провел далеко не лучший матч. Как и большинство футболистов клуба из Виго. 09.02.2020 22:36 Футбол Зибрак Артем
Бахрам Муртазалиев: Титул IBF должен быть моим Российский боксер первого среднего веса (до 69,9 кг) Бахрам Муртазалиев рассказал о возможности сразиться за титул чемпиона по версии IBF и переезде в США, а также оценил чемпионские перспективы Александра Усика и Сергея Ковалева. 05.02.2020 14:00 Бокс Усачев Владислав
Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай
Щербакова была ярче всех. Но чемпионкой Европы стала Косторная ЧЕ-2020 в Граце окончен. У России – 10 медалей, включая все четыре золота. Последнее завоевала Алена Косторная, опередившая Анну Щербакову и Александру Трусову. 26.01.2020 02:00 Фигурное катание Тигай Лев
Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian Open В финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России. 01.02.2020 16:45 Теннис Мысин Николай
Пустит ли Буянова Даниеляна на ЧМ? Обзор событий недели Нельзя не вернуться к чемпионату Европы в Граце, завершившемуся полным триумфом российских фигуристов. Плюс за океаном в эти дни тоже было кое-что интересное. 27.01.2020 19:15 Фигурное катание Тигай Лев
Артем Дзюба: Перед новым годом звонили от Моуринью. «Зенит» не отпустил Приводим выдержки из интервью лидера сборной России и питерского клуба телеканалу «Россия-24». 09.02.2020 20:02 Футбол
Медаль совсем близко, но пока не дается. Российская эстафета – опять четвертая На этапе Кубка мира в Рупольдинге наши в мужской эстафете финишировали на 4-м месте – всего в 8 секундах от бронзовых призеров из Австрии. 18.01.2020 19:00 Биатлон Тигай Лев
Новости
17:35 Футбол Мане вернулся в общую группу «Ливерпуля» после травмы
17:27 Бокс Бой между Усиком и Чисорой перенесен с марта на май
17:17 Футбол Агент Прийовича: У моего клиента действующий контракт с «Аль-Иттихадом»
17:07 Футбол Рашид Рахимов: Командная компактность «Ростова» сохраняется намного лучше, чем в «Спартаке»
16:55 Футбол Месси установил новый рекорд чемпионата Испании по количеству игр в стартовом составе
16:41 Футбол Евгений Ловчев: Думаю, что до конца сезона Соболев забьет шесть голов
16:26 Футбол Сергей Семак: Не думаю, что есть сложности с подписанием нового контракта Дзюбы с «Зенитом»
16:17 Формула-1 «Мерседес» представил новую ливрею машины на 2020 год
16:07 Футбол СПАЛ уволил Семпличи и назначил Ди Бьяджо
15:53 Футбол Сергей Семак: Мой новый контракт с «Зенитом» еще не обсуждался
15:44 ММА Олег Тактаров: Джонс доминировал в последних раундах с Рейесом
15:35 Футбол Куртуа – лучший игрок чемпионата Испании в январе
15:23 Футбол Серб Прийович может заменить Смолова в «Локомотиве»
15:07 Биатлон Владимир Драчев: Мы находимся в постоянном контакте с биатлонистками по допинговым делам в CAS
14:54 Фигурное катание Стал известен состав сборной России на юниорский чемпионат мира в Эстонии
14:45 Футбол Видич станет новым генеральным директором «Црвены Звезды»
14:29 Футбол Форвард «Борнмута» Кинг: Переход в «МЮ» был бы моей мечтой, ставшей явью
14:17 Футбол Леонардо: Я не понимаю, как можно называть Мбаппе разбалованным ребенком
14:03 Футбол «Интер» подпишет Вивиано из-за травмы Хандановича
13:47 Биатлон Владимир Драчев: С каждым приездом рабочей группы по восстановлению наши долги увеличиваются
"Не вырвало - и слава Богу!" Почему наши дети не хотят обедать в школах
«Миллионеры всё не могут договориться»: политологи о ситуации вокруг «Амурстали»
Выжать максимум: закрывающийся Ижтрейдинг распродает тележки
Капремонт по новым расценкам. Разбираем, как омичей готовят к повышению взносов
Жителям Карелии с детьми проиндексировали размеры госпособий
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика