Агент Прийовича: У моего клиента действующий контракт с «Аль-Иттихадом»

– Я получаю много телефонных звонков из России по поводу Прийовича. У него есть опыт работы с тренером Черчесовым и с семьей Саввиди, так что это естественно. Я отрицаю любую информацию о том, что он является свободным игроком, потому что у него еще три с половиной года в «Аль-Иттихаде». Но он свободен для того, чтобы покинуть клуб на правах аренды для подготовки к Евро-2020. В последние дни я получаю слишком много звонков с дезинформацией, – цитирует агента Sport24.ru.
Ранее сообщалось, что Прийович может заменить Смолова в «Локомотиве».
В своей карьере 29-летний серб выступал за такие команды, как «Легия», ПАОК, «Парма», «Сьон», «Лозанна» и «Тромсе». На данный момент форвард играет за саудовский «Аль-Иттихад», купивший игрока в январе прошлого года за 10 миллионов евро. Он принял участие в 27 матчах, забив 12 голов и отдав пять ассистов.
Также на счету Прийовича 13 матчей в составе сборной Сербии (2 гол).
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