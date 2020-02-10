Мане вернулся в общую группу «Ливерпуля» после травмы Нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане восстановился от повреждения и приступил к тренировкам в общей группе команды. Об этом сообщает Sky Sports.

27-летний сенегалец получил повреждение в игре 24-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (2:1) и пропустил две следующие игры своего клуба.

Ранее сообщалось, что из-за травмы Мане мог не сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико», который должен состояться 18 февраля в Испании.

В этом сезоне нападающий принял участие в 31 матче, забив 15 голов и сделав 11 ассистов. Его команда занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 73 очка.