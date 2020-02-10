Неймара обвиняют в спонсировании VIP-проституции во Франции

Согласно информации UOL, девушка собирается обвинить футболиста в организации сети VIP-проституции. Триндаде утверждает, что женщины из Бразилии отправляются во Францию, где их используют для оказания секс-услуг. О том, какие доказательства будут предъявлены, пока неизвестно.
В прошлом году Триндаде заявила, что Неймар изнасиловал ее в одном из парижских отелей. Футболист не отрицал факта полового акта с моделью, но утверждал, что все произошло по обоюдному согласию. Позднее дело было закрыто по причине отсутствия доказательств вины игрока.
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