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Неймара обвиняют в спонсировании VIP-проституции во Франции - Советский спорт
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10 февраля 2020 18:49ФутболКорегин Владислав

Неймара обвиняют в спонсировании VIP-проституции во Франции

Бразильская модель Наджила Триндаде, обвинявшая нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара в изнасиловании, готовит новый судебный иск к бразильцу.

Согласно информации UOL, девушка собирается обвинить футболиста в организации сети VIP-проституции. Триндаде утверждает, что женщины из Бразилии отправляются во Францию, где их используют для оказания секс-услуг. О том, какие доказательства будут предъявлены, пока неизвестно.

В прошлом году Триндаде заявила, что Неймар изнасиловал ее в одном из парижских отелей. Футболист не отрицал факта полового акта с моделью, но утверждал, что все произошло по обоюдному согласию. Позднее дело было закрыто по причине отсутствия доказательств вины игрока.

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