Неймара обвиняют в спонсировании VIP-проституции во Франции Бразильская модель Наджила Триндаде, обвинявшая нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара в изнасиловании, готовит новый судебный иск к бразильцу.

Согласно информации UOL, девушка собирается обвинить футболиста в организации сети VIP-проституции. Триндаде утверждает, что женщины из Бразилии отправляются во Францию, где их используют для оказания секс-услуг. О том, какие доказательства будут предъявлены, пока неизвестно.

В прошлом году Триндаде заявила, что Неймар изнасиловал ее в одном из парижских отелей. Футболист не отрицал факта полового акта с моделью, но утверждал, что все произошло по обоюдному согласию. Позднее дело было закрыто по причине отсутствия доказательств вины игрока.