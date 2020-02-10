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«Рига» победила московскую «Родину» в первом матче под руководством Кононова - Советский спорт
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10 февраля 2020 20:02ФутболКорегин Владислав

«Рига» победила московскую «Родину» в первом матче под руководством Кононова

53-летний специалист возглавил команду 5 февраля.

Латвийская «Рига» добилась победы в первом матче под руководством главного тренера Олега Кононова – в контрольной встрече команда одержала минимальную победу над московской «Родиной» (1:0), которая выступает в ПФЛ в группе «Запад». Победу команде принес гол центрального защитника Элвиса Стуглиса.

Напомним, предыдущим клубом 53-летнего Кононова был «Спартак», который он покинул 29 сентября после поражения от «Оренбурга» (1:2).

Ранее Кононов тренировал «Карпаты», «Севастополь», «Краснодар», «Ахмат» и «Арсенал» (Тула).

Что касается «Риги», то в 2017 году она завоевала бронзу чемпионата Латвии, который проходит по системе «весна – осень», а два последних сезона команда побеждала в чемпионате и ближайшим летом сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

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