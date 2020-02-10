Унаи Эмери: «Арсенал» был клубом, который до моего прихода катился вниз целых два года Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о своем пребывании в лондонском клубе.

– «Арсенал» был клубом, который катился вниз два года до моего прихода. Мы остановили падение и даже начали перестройку команды, которая дошла до финала Лиги Европы и заняла пятое место в чемпионате Англии, отстав на одно очко от «Тоттенхэма». При этом мы завоевали лишь одно очко в пяти последних матчах. Лига чемпионов была в наших руках, но в конце все пошло не так. В целом это был хороший сезон, и мы понимали, что можем прогрессировать. Однако мы потеряли четырех капитанов: Косельни, Чеха, Рэмзи и Монреаля. Это личности, которых нам не хватало в этом сезоне, чтобы оставаться на верном пути. А некоторые звезды не показывали должного отношения к своему делу и попросили больше, чем давали сами команде. С учетом этого нам требовалось время, чтобы преуспеть в создании нового «Арсенала», который я хотел видеть,– цитирует Эмери France Football.

Напомним, Эмери возглавлял «Арсенал» с июля 2018 по ноябрь 2019 года. В общей сложности команда провел под его руководством 78 матчей, в которых одержала 43 победы, потерпела 20 поражений и 15 раз сыграла вничью. Испанский специалист вывел лондонский клуб в финал Лиги Европы 2018/19, где красно-белые проиграли «Челси».

На сегодняшний момент «Арсенал» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. После 25 туров команда набрала 31 очков. 16 февраля лондонцы сыграют дома против «Ньюкасла».