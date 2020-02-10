Гаттузо летом может быть уволен из «Наполи» Президент клуба Аурелио Де Лаурентис по-прежнему недоволен результатами команды.

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо может покинуть клуб в конце сезона. Об этом сообщает Calcio Mercato.

По информации источника, руководство неаполитанцев обеспокоено тем, что 42-летний специалист не может исправить ситуацию в чемпионате Италии – несмотря на победы над «Ювентусом» (2:1) и «Сампдорией» (4:2) команда вчера уступила в домашних стенах «Лечче» (2:3).

На данный момент «Наполи» идет на 11-м месте, набрав 30 очков после 23 туров.

Напомним, что Гаттузо был назначен 11 декабря. Под его руководством неаполитанцы одержали три победы и потерпели пять поражений в серии А. 16 февраля команда сыграет в гостях с «Кальяри».