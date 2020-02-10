«Локомотив» назвал соперников по сбору в Испании - Советский спорт
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10 февраля 2020 23:33ФутболГичунцев Артур

«Локомотив» назвал соперников по сбору в Испании

Команда будет работать в городе Марбелья.

Пресс-служба московского «Локомотива» объявила соперников команды по сбору в Испании, который пройдет с 14 по 26 февраля.

Отмечается, что команда Юрия Семина сыграет с норвежской «Волеренгой» (18 февраля) и российской «Чайкой» (22 февраля).

По итогам первой половины сезона «Локо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка.

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