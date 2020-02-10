«Локомотив» назвал соперников по сбору в Испании Команда будет работать в городе Марбелья.

Пресс-служба московского «Локомотива» объявила соперников команды по сбору в Испании, который пройдет с 14 по 26 февраля. Отмечается, что команда Юрия Семина сыграет с норвежской «Волеренгой» (18 февраля) и российской «Чайкой» (22 февраля). По итогам первой половины сезона «Локо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка.