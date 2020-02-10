Дочь Роналду помогла футболисту выполнить упражнения на пресс (видео) 35-летний португалец – пятикратный обладатель «Золотого мяча».

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поддерживает форму в домашних условиях.

Сегодня, 10 февраля звездный футболист опубликовал видео, где выполняет упражнения по укреплению пресса. Нападающий туринского клуба делал это при помощи своей дочери.

В текущем сезоне Роналду отыграл 28 матчей, забил 23 гола и отдал 3 голевые передачи.