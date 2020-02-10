Дочь Роналду помогла футболисту выполнить упражнения на пресс (видео)

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поддерживает форму в домашних условиях.
Сегодня, 10 февраля звездный футболист опубликовал видео, где выполняет упражнения по укреплению пресса. Нападающий туринского клуба делал это при помощи своей дочери.
В текущем сезоне Роналду отыграл 28 матчей, забил 23 гола и отдал 3 голевые передачи.
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