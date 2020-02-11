Неймар избавился от розовых волос (фото) - Советский спорт
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11 февраля 2020 00:17ФутболГичунцев Артур

Неймар избавился от розовых волос (фото)

Бразилец решил сменить имидж.

Форвард «ПСЖ» Неймар опубликовал фото, где он красуется без растительности на голове.

Таким образом, нападающий избавился от розовых волос.

Добавим, что в текущем сезоне 27-летний футболист провел 18 матчей, забил 15 голов и отдал 10 голевых передач.

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