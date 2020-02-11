В Испании считают, что Смолов должен начать матч с «Реалом» в стартовом составе - Советский спорт
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11 февраля 2020 00:48ФутболГичунцев Артур

В Испании считают, что Смолов должен начать матч с «Реалом» в стартовом составе

30-летний футболист был арендован у «Локомотива».

Журналисты газеты Marca включили Федора Смолова в стартовый состав «Сельты» на выездной матч 24-го тура испанской примеры с мадридским «Реалом».

Напомним, встреча состоится 16 февраля и пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», а стартовый свисток прозвучит в 23.00 мск.

Добавим, что российский форвард перебрался в галисийский клуб этой зимой. Он был арендован у московского «Локомотива» с правом выкупа по окончании сезона.

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