В Испании считают, что Смолов должен начать матч с «Реалом» в стартовом составе 30-летний футболист был арендован у «Локомотива».

Журналисты газеты Marca включили Федора Смолова в стартовый состав «Сельты» на выездной матч 24-го тура испанской примеры с мадридским «Реалом».

Напомним, встреча состоится 16 февраля и пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», а стартовый свисток прозвучит в 23.00 мск.

Добавим, что российский форвард перебрался в галисийский клуб этой зимой. Он был арендован у московского «Локомотива» с правом выкупа по окончании сезона.