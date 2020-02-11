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Черышев может сыграть с «Атлетико» - Советский спорт
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11 февраля 2020 01:46ФутболГичунцев Артур

Черышев может сыграть с «Атлетико»

Встреча пройдет 14 февраля.

Хавбек «Валенсии» Денис Черышев оправился от травмы бедра и вернулся в строй, о чем информирует клубная пресс-служба.

Таким образом, российский футболист может оказаться в заявке команды на игру 24-го тура чемпионата Испании с мадридским «Атлетико».

Напомним, встреча состоится в пятницу, 14 февраля и пройдет на домашней арене «летучих мышей». Начало поединка – 23.00 мск.

Что касается Черышева, то в текущем сезоне 29-летний воспитанник «Реала» отыграл 16 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевой пас.

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