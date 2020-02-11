Ариц Адурис: Мы устали о того, что «Барселона» и «Реал» выигрывают все Нападающий «Атлетика» Ариц Адурис прокомментировал выход своей команды в полуфинал Кубка Испании.

– Мы устали о того, что «Барселона» и «Реал» выигрывают все. Здорово видеть такие турниры, где присутствует больше динамизма. Это обогащает футбол, такой формат нравится болельщикам. Я мечтаю выиграть Кубок уже долгое время. Вначале это было просто фантазией, но теперь эта мечта очень близка к осуществлению. Только представлю мысль о том, чтобы завершить карьеру в этом сезоне и отпраздновать победу. Каждый мечтает об этом, – приводит слова Адуриса портал Goal.com.

Напомним, что в рамках 1/4 финала Кубка Испании «Атлетик» одержал минимальную победу над Барселоной (1:0). Единственный гол забил забил нападающий Иньяки Уильямс (90+3). В полуфинале команда сыграет с «Гранадой»

Что касается самого 39-летнего форварда, то испанец принял участие в 12 матчах этого сезона, забив один гол.