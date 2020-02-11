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«Ювентус» намерен летом пригласить Гвардиолу на пост главного тренера - Советский спорт
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11 февраля 2020 08:30Футбол

«Ювентус» намерен летом пригласить Гвардиолу на пост главного тренера

Руководство «Ювентуса» намерено летом пригласить наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу на пост главного тренера команды.

Как сообщает Daily Mail, итальянский клуб готов позволить Гвардиоле назвать свои условия соглашения.

Отмечается, что президент туринской команды Андреа Аньелли убежден, что Гвардиола является недостающим звеном в восстановлении господства «Ювентуса» в серии А.

Напомним, что после 23 туров «Ювентус» под руководством Маурицио Сарри занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, уступая лидирующему «Интеру» по разнице мячей.

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