Кирилл Панченко: «Динамо» по своему статусу всегда должно быть на лидирующих позициях Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко рассказал о задачах команды на весеннюю часть сезона.

- Нам поставили цель - еврокубки. Мы идем к ней. «Динамо» по своему статусу всегда должно быть на лидирующих позициях. Все в наших руках и ногах. Первоочередная задача – победы «Динамо». От меня требуется оказывать в этом максимальную помощь. Все остальное уходит на второй план, - приводит слова Панченко «РИА Новости».

Напомним, что после 19 туров чемпионата «Динамо» набрало 24 очка и занимает восьмую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.