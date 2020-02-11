Кирилл Панченко: «Динамо» по своему статусу всегда должно быть на лидирующих позициях

- Нам поставили цель - еврокубки. Мы идем к ней. «Динамо» по своему статусу всегда должно быть на лидирующих позициях. Все в наших руках и ногах. Первоочередная задача – победы «Динамо». От меня требуется оказывать в этом максимальную помощь. Все остальное уходит на второй план, - приводит слова Панченко «РИА Новости».
Напомним, что после 19 туров чемпионата «Динамо» набрало 24 очка и занимает восьмую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.
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