Кирилл Панченко: Комличенко - большое усиление для «Динамо» Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко поделился мнением о форварде Николае Комличенко, который зимой перешел в московскую команду из чешской «Млады Болеслав».

- Главное – он забивной нападающий. Видно, что у него есть желание помочь команде. Это большое усиление для нас. Николай еще молодой игрок. Возможно, мог попробовать себя еще где-то в Европе, но раз захотел поиграть в России, почему нет. Наше первенство сильнее чешского, так что сделал шаг вперед, - приводит слова Панченко «РИА Новости».

Напомним, что 24-летний Комличенко подписал с «Динамо» контракт на четыре с половиной года