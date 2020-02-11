Вадим Васильев: Уход Мбаппе из «ПСЖ» более вероятен следующим летом Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев считает, что уход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе из французской команды более вероятен летом 2021 года.

- Я бы сказал, что более вероятен переход в следующем году, летом 2021 года. Да, всем известно, что Килиан любит мадридский «Реал», но я бы не стал зацикливаться только на одном варианте. Думаю, что у него будут и другие возможности. В современном футболе все стремительно меняется, - приводит слова Васильева «РИА Новости».

Напомним, что действующее соглашение форварда с «ПСЖ» рассчитано до лета 2022 года.