Вадим Васильев: Честно говоря, Головину еще есть куда расти Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев оценил потенциал полузащитника Александр Головина.

- Думаю, что потенциал у него раскрыт еще не до конца. Изменения в команде не всегда идут на пользу футболисту, и, честно говоря, я вижу и чувствую, что Саше еще есть куда расти. Но я очень доволен его игрой, - цитирует Васильева «РИА Новости».

Напомним, что в текущем сезоне Головин забил три мяча и отдал три голевые передачи в 27 матчах за «Монако».