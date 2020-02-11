«Рома» не выкупит права на Мхитаряна

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян, арендованный прошлым летом у «Арсенала», по окончании сезона вернется в лондонский клуб.
Как сообщает The Sun, руководство римлян не собирается платить 23 миллиона евро за 31-летнего игрока.
В нынешнем сезоне Мхитарян провел за римский клуб 12 поединков, забив четыре гола и отдав один ассист. Его команда занимает пятое место в серии А, имея в своем активе 39 очков после 23 туров.
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