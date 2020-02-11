«Рома» не выкупит права на Мхитаряна Римский клуб не хочет платить за полузащитника 23 миллиона евро.

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян, арендованный прошлым летом у «Арсенала», по окончании сезона вернется в лондонский клуб.

Как сообщает The Sun, руководство римлян не собирается платить 23 миллиона евро за 31-летнего игрока.

В нынешнем сезоне Мхитарян провел за римский клуб 12 поединков, забив четыре гола и отдав один ассист. Его команда занимает пятое место в серии А, имея в своем активе 39 очков после 23 туров.