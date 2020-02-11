Форвард «Алавеса» Хоселу: Посоветовал Пересу не переходить в «Барселону» Нападающий «Алавеса» Хоселу рассказал о том, что отговорил своего партнера по команде Лукаса Переса от перехода в «Барселону».

– Есть много случаев, когда игроки не получали достаточно игровой практики. Я сказал Лукасу, что нет места, такого как Витория . Не стоит переходить в команды, подобные «Барселоне», – приводит слова Хоселу Marca.

Напомним, что руководство каталонского клуба рассматривала кандидатуру Переса, как замену травмированному Луису Суаресу.

31-летний форвард перешел в «Алавес» в июле прошлого года из «Вест Хэма» за 2,3 миллиона евро. С тех пор он сыграл в 22 матчах, забил девять голов и отдав четыре ассиста. Его команда с 27 очками идет на 14-м месте в турнирной таблице.