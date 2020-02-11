Вадим Васильев: Не уверен, что АПЛ – лучший чемпионат для Чалова Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев оценил потенциал полузащитника Александр Головина.

- Федор готов к переходу в Европу. Вопрос в уровне клуба и в том, какой чемпионат подходит ему больше всего. Не уверен, что АПЛ – лучший чемпионат для Чалова, я бы посоветовал ему Испанию. Но в любом случае для роста переезд в Европу был бы хорошим вызовом для него., - цитирует Васильева «РИА Новости».

Напомним, что «Кристал Пэлас» вновь попытается приобрести Чалова. Прошлым летом 21-летний форвард отказался переходить в «Кристал Пэлас» после разговора с президентом ЦСКА Евгением Гинером.