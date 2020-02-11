Клинсманн покинул «Герту» 55-летний специалист возглавил команду в конце ноября.

Официальный сайт «Герты» объявил о том, что Юрген Клинсманн подал в отставку с поста главного тренера клуба.

– Мы были удивлены подобным решением. Особенно после плодотворного сотрудничества во время зимнего трансферного окна, которое было довольно активным для команды. Мы сообщим вам о дальнейших событиях в ближайшее время, – сказал генеральный директор «Герты» Михаэль Прец.

Jürgen Klinsmann ist ab sofort nicht mehr Cheftrainer von Hertha BSC. Der bisherige Übungsleiter ist mit sofortiger Wirkung von seinem Traineramt zurückgetreten. https://t.co/JuglrTz81u #hahohe pic.twitter.com/LFBRqJ5dm9 — Hertha BSC (@HerthaBSC) February 11, 2020

Напомним, что 55-летний специалист возглавил берлинцев 27 ноября прошлого года, сменив хорвата Анте Човича. При нем команда сыграла в 10 матчах, одержав три победы, три раз сыграв вничью и четырежды уступив.

На данный момент, «Герта» занимает 14-е место в бундеслиге, имея в своем активе 23 очка после 21 тура.