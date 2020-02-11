Коутиньо хочет остаться в «Баварии» В этом сезоне на счету бразильца семь голов и восемь ассистов в 26 матчах.

Полузащитник «Баварии» Филиппе Коутиньо, арендованный прошлым летом у «Барселоны» за 8,5 миллионов евро, желает продолжить выступления в мюнхенском клубе.

По информации Goal.com, 27-летний бразилец уведомил руководство команды о своем решении.

Напомним, что до перехода в «Барселону» в январе 2018 года Коутиньо в течение пяти лет выступал за «Ливерпуль». Каталонцы заплатили англичанам 145 миллионов евро, однако трансфер не оправдал ожиданий.

В текущем сезоне полузащитник отыграл за «Баварию» 26 матчей, забил семь голов и отдал восемь голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Бавария» не будет выкупать контракт игрока за 120 миллионов евро и вернет его в каталонский клуб. За ситуацией активно следят «Ювентус» и «ПСЖ».