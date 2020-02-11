Президент «Ювентуса» провел встречу с Сарри Ранее итальянская пресса обсуждала вероятность возвращения в клуб Массимилиано Аллегри.

Туринская газета Tuttosport сообщает, что президент «Ювентуса» Андреа Аньелли провел встречу с главным тренером команды Маурицио Сарри. За ужином Аньелли и Сарри обсудили последние результаты и обсудили планы на оставшуюся часть сезона.

По сведениям, итальянских журналистов Аньелли заверил Сарри в своем доверии, но отметил, что хотел бы увидеть улучшение игры в нынешнем месяце. Была подчеркнута важность полуфинальной игры Кубка Италии против «Милана» (13 февраля в гостях) и матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона» (26 февраля во Франции).

Tuttosport напоминает, что в прошлом году Аньелли проводил похожую встречу с предыдущим тренером «Ювентуса» Массимилиано Аллегри накануне матчей плей-офф Лиги чемпионов против «Атлетико».

После того, как в субботу 8 февраля «Ювентус» проиграл выездной матч чемпионата Италии против «Вероны» (1:2), что привело к утрате лидерства, в итальянской прессе появились слухи о том, что Сарри может быть уволен, и в туринский клуб вернется Аллегри.

Бывший тренер «Наполи» и «Челси» Сарри был назначен на нынешнюю должность 16 июня прошлого года.