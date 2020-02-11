«Рубин» отпустил Микелтадзе и Кипиани в «Ротор» Казанский клуб отдал обоих футболистов в аренду.

Официальный сайт ФК «Рубин» сообщил, что 22-летний грузинский нападающий Бека Микелтадзе и 23-летний российский полузащитник Ника Кипиани продолжат карьеру в волгоградском «Роторе» на правах аренды. Соглашения в волгоградским клубом рассчитаны до конца нынешнего сезона.

Оба игрока перешли в «Рубин» прошлым летом. Бывший форвард кипрского «Анортосиса» Микелтадзе сыграл за казанскую команду 11 матчей и во втором туре РПЛ отметился победным голом в ворота «Динамо». Кипиани, ранее выступавший за грузинский «Рустави», принял участие в трех матчах чемпионата России.

«Рубин» занимает 13-е место в РПЛ, набрав 19 очков в 19 турах. «Ротор» лидирует в ФНЛ, опережая на одно очко московское «Торпедо» после 25 игр.