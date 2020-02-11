Усман Дембеле был прооперирован в Финляндии

Испанская газета El Mundo Deportivo сообщает, что нападающему «Барселоны» и сборной Франции Усману Дембеле была сделана операция в Финляндии. Восстановление должно занять около пяти месяцев, но пока нет официальной информации по этому поводу.
Во время тренировки 3 февраля Дембеле почувствовал дискомфорт и досрочно завершил занятие. Было проведено детальное обследование, которое выявило полный разрыв проксимального сухожилия двуглавой мышцы правого бедра. Это рецидив той травмы, из-за которой Усман не играет с конца ноября.
Сегодня «Барселона» должна опубликовать официальное заявление по поводу состояния здоровья своего Дембеле. После этого медицинская комиссия профессиональной футбольной лиги Испании должна будет изучить документы, предоставленные каталонским клубом, и в течение трех суток принять решение по поводу разрешения для «Барселоны» на дозаявку нового нападающего. Трансферное окно в Европе официально закрыто, однако в регламенте испанского чемпионата прописана возможность усиления состава в случае травм игроков основных игроков.
В нынешнем сезоне 22-летний форвард сборной Франции сыграл в чемпионате Испании лишь пять матчей, забив один гол.
В августе 2017 года Дембеле перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» за 125 миллионов евро. Из-за постоянных травм он так и не смог завоевать твердого места в основном составе каталонцев. Всего за два с половиной года на счету Усман 12 голов и 12 результативных передач в 51 матче чемпионата Испании.
Напомним, что в январе тяжелую травму колена получил Луис Суарес. Уругвайскому нападающему была сделана операция, и он вновь сможет сыграть за «Барселону» не раньше апреля.
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