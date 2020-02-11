Руслан Нигматуллин: Найти замену Семину будет непросто Бывший вратарь сборной России прокомментировал возможность смены тренера в «Локомотиве»

Экс-голкипер московского «Локомотива» и сборной Руслан Нигматуллин в интервью RT поделился мнением о том, кто сможет заменить Юрия Семина в тренерском штабе железнодорожников.

«Найти замену Семину, конечно, будет непросто, – заявил Нигматуллин. – Вообще любому тренеру в «Локомотиве» всегда непросто, потому что его неизбежно сравнивают с Семиным. Он пользуется большой любовью, и, для того чтобы добиться успеха, новому специалисту нужно будет как минимум выиграть чемпионство.

Что касается потенциальной замены, то я не буду называть конкретные фамилии, не буду никого лоббировать, так как я, будучи агентом, тоже связан с некоторыми людьми. Но, на мой взгляд, железнодорожникам нужен молодой российский тренер. Я вообще во всем поддерживаю отечественного производителя, кроме разве что автомобилестроения. Да, с приглашением молодого российского специалиста всегда связан некий риск, но вот «Зенит», например, рискнул с Семаком и не прогадал. К сожалению, команда не играет в еврокубках, но, похоже, станет чемпионом России».

Ранее Metaratings сообщил, что главный тренер «Локомотива» Юрий Семин покинет команду по окончании этого сезона. Отмечалось, что совет директоров московского клуба принял решение не продлевать контракт с 72-летним специалистом.

В «Локомотиве» эту информацию опровергают.