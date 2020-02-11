Руслан Нигматуллин: Семин – легенда, не хотелось бы раньше времени отправлять его на пенсию В СМИ появились слухи о том, что «Локомотив» может сменить тренера после завершения сезона.

Экс-голкипер московского «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал слухи о возможном уходе из московского клуба Юрия Семина.

«Мне не хотелось бы раньше времени отправлять Семина на пенсию, – заявил Нигматуллин в интервью RT. – Информация о том, что с ним не хотят продлевать контракт, могла поступить искусственно – возможно, кто-то хочет продвинуть свою кандидатуру. Я поверю лишь официальному заявлению клуба. Но если это подтвердится, для меня это, безусловно, будут печальные новости. Семин — живая легенда российского футбола и «Локомотива». Но, конечно, такие моменты неизбежно наступают – все великие уходят. Как заканчивается спортивная карьера, так заканчивается и тренерская».

В августе 2016 года Семин в четвертый раз за карьеру возглавил «Локомотив». В 2018 под его руководством железнодорожники впервые за 14 лет завоевали чемпионский титул (третий в истории клуба). Два предыдущих комплекта золотых медалей тоже были выиграны при Юрии Павловиче – в 2002 и 2004 годах.