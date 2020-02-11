РФС не получал денег от «Монако» за трансфер Головина Свою долю должна получить ДЮСШ города Осинники, где будущий футболист занимался с 2008 по 2012 годы.

На днях детская спортивная школа футбола города Осинники Кемеровской области направила в Российский футбольный союз запрос о выплатах за трансфер Александра Головина из ЦСКА в «Монако».

Ситуацию прокомментировал заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев.

«Денег от «Монако» РФС не получал, – заявил Рогачев в интервью Чемпионат.com – Правом требования выплат по механизму солидарности при международном переходе футболиста в соответствии с регламентом ФИФА по статусу и переходам игроков обладают соответствующие школы и клубы, которые осуществляли подготовку футболиста согласно электронному паспорту футболиста.

Головин перешел в «Монако» летом 2018 года. По регламентам воспитавшие его академии имеют право получить компенсацию в течение 24 месяцев. Но напрямую к «Монако» или в РФС с просьбой оказать содействие в течение года они так и не обратились.

Тогда летом 2019 года мы решили взять инициативу в свои руки и связались с «Монако» с мотивированной просьбой о выплате по механизму солидарности, в том числе указав на сложность выполнения спортивными школами требований российского валютного законодательства.

В настоящий момент РФС и «Монако» решают несколько технических моментов, связанных с фактической выплатой в РФС. Мы также проинформировали еще в прошлом году соответствующие школы о сложившейся ситуации и уже получили их письменное согласие на представительство и переговоры с клубом «Монако» в целях скорейшего платежа в Россию. Надеемся, что деньги будут перечислены уже в ближайшее время. Суммы будут пропорционально разделены между школами, которые значатся в паспорте футболиста».

Переход полузащитника сборной России Головина из ЦСКА в «Монако» был оформлен 27 июля 2018 года. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро.