Беленов на три года продлил контракт с «Уфой» В нынешнем сезоне 33-летний вратарь сыграл «на ноль» 9 из 17 матчей.

Официальный сайт ФК «Уфа» сообщил о продлении контракта с голкипером Александром Беленовым. Новое соглашение заключено на три года.

Контракт с голкипером Александром Беленовым продлён на три года #фкуфа #рпл pic.twitter.com/TZw2F52sRY — ФК УФА (@UfaFc) February 11, 2020

Беленов перешел в уфимскую команду зимой 2017 года из махачкалинского «Анжи». С тех пор он сыграл в составе «Уфы» 97 матчей, 37 из которых были «сухими». В нынешнем сезоне 33-летний голкипер провел 17 игр в чемпионате России, пропустив 11 мячей и отыграв 9 матчей «на ноль».

«Уфа» располагается на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков 25 матчах.