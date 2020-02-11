Беленов на три года продлил контракт с «Уфой» - Советский спорт
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11 февраля 2020 19:58ФутболШарафудинов Виктор

Беленов на три года продлил контракт с «Уфой»

В нынешнем сезоне 33-летний вратарь сыграл «на ноль» 9 из 17 матчей.

Официальный сайт ФК «Уфа» сообщил о продлении контракта с голкипером Александром Беленовым. Новое соглашение заключено на три года.

Беленов перешел в уфимскую команду зимой 2017 года из махачкалинского «Анжи». С тех пор он сыграл в составе «Уфы» 97 матчей, 37 из которых были «сухими». В нынешнем сезоне 33-летний голкипер провел 17 игр в чемпионате России, пропустив 11 мячей и отыграв 9 матчей «на ноль».

«Уфа» располагается на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков 25 матчах.

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