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11 февраля 2020 20:41ФутболШарафудинов Виктор

Борис Игнатьев: Лучше Семина вряд ли кто-то будет

Бывший тренер сборной России высказался о возможном уходе Юрия Павловича из «Локомотива».

Сегодня в СМИ появились слухи о том, что руководство «Локомотива» не намерено продлевать контракт 72-летнего Юрия Семина после завершения нынешнего сезона. Свое отношение к такой вероятности выразил бывший тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью RT:

«Как можно относиться к информации о том, что «Локомотив», возможно, не будет продлевать контракт с Семиным? Как к не совсем нормальной и адекватной мысли. Этот человек, можно сказать, участвовал в создании клуба, а сейчас делает его еще лучше, показывает из года в год едва ли не лучшие результаты в плане тренерской стабильности. А его харизма, его страстное желание добиваться успехов, конечно, влияет и на игроков, которые тоже хотят, чтобы их команда была узнаваемой, чтобы был результат. Любому тренеру после Семина будет тяжело приходить на место мэтра, будет сложно чем-то удивить футболистов, а значит, и заставить их быть еще более мотивированными на успех. Даже не хочу думать о том, кто может возглавить команду вместо него. Это была бы ошибка.

В случае, если «Локомотив» не даст Семину новый контракт тренера, то они просто обязаны предложить ему должность в структуре клуба. Это в интересах железнодорожников, в интересах болельщиков, которые свыклись с Юрием Павловичем и понимают, как много он сделал для команды. Нужно обязательно подумать об этом, ведь лучше Семина вряд ли кто-то будет».

В августе 2016 года Семин в четвертый раз за свою тренерскую карьеру возглавил «Локомотив». В 2018 под его руководством железнодорожники впервые за 14 лет завоевали чемпионский титул (третий в истории клуба). Два предыдущих комплекта золотых медалей тоже были выиграны при Юрии Павловиче – в 2002 и 2004 годах.

После 19 туров команда занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очков. При этом «Локомотив» лишь по дополнительным показателям уступает «Ростову» и ЦСКА и лишь на одно очко отстает от идущего вторым «Краснодара».

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