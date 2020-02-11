Щесны продлил контракт с «Ювентусом» Поляк играет за туринский клуб с 2017 года.

Туринский «Ювентус» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с 29-летнем вратарем сборной Польши Войцехом Щесны. Новое трудовое соглашение рассчитано до 2024 года.

«Ювентус» приобрел польского вратаря у лондонского «Арсенала» летом 2017 года за 14 миллионов евро. До этого момента Щесны два года играл в серии А за «Рому» на правах аренды.

В нынешнем сезоне на счету голкипера 16 матчей в чемпионате Италии. В шести из них он сыграл «на ноль». Всего Щесны сыграл за «Ювентус» 84 игры, пропустив 65 мячей и 40 раз сохранив ворота в неприкосновенности.