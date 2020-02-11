«Манчестер Сити» и «Вест Хэм» сыграют 19 февраля

Английская премьер-лига определилась с новой датой матча 26-го тура «Манчестер Сити» – «Вест Хэм». Эта встреча состоится в среду 19 февраля, сообщает сайт турнира.
Изначально соперники должны были сыграть в Манчестере в воскресенье 9 февраля, но из-за шторма «Сиара» игру перенесли из опасений за безопасность болельщиков.
«Манчестер Сити» занимает второе место, набрав 51 очко в 25 матчах. «Вест Хэм» находится в зоне вылета на 18-й строчке таблицы, имея 24 очка.
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